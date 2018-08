Weerbericht: Zonnig en zomerse temperaturen

Het wordt donderdag zomers warm in Nederland. De dag begint zonnig en het blijft tot in de avond droog. In het westen is er 's avonds kans op een regen- of onweersbui.

De buien trekken laat op de avond en in de loop van de nacht op vrijdag geleidelijk naar het oosten. Vrijdag trekken deze buien in de ochtend het land uit en blijft het de rest van de dag droog. Het wordt dan met 23 graden iets koeler dan donderdag.

Zaterdag zien we dezelfde temperaturen als vrijdag. Het blijft vrijwel droog en de zon schijnt af en toe. Zondag wordt het iets warmer, maar kan er landinwaarts wel een enkele bui vallen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 22°C 11°C ZW 3 Zondag 24°C 13°C ZW 3 Maandag 23°C 17°C W 3 Dinsdag 24°C 16°C W 2 Woensdag 24°C 15°C W 3

Het weer op vakantie

In Frankrijk begint de dag zonnig, maar een front met (onweers)buien bereikt 's middags het westen van Bretagne en trekt dan verder richting het oosten van het land. In Spanje zorgt een klein lagedrukgebied voor pittige buien in de oostelijke helft van het land. Hierbij is kans op onweer, hagel en windstoten.

Ook in de zuidelijke helft van Italië en het westen van Griekenland vallen pittige onweersbuien. Elders rond het Middellandse Zeegebied is het zonnig en droog met tropische temperaturen.

Op de Britse Eilanden vallen buien die aan het eind van de dag ook het westen van de Benelux bereiken. Een lagedrukgebied ten westen van Noorwegen zorgt voor onstabiel weer in een groot deel van Scandinavië. In Finland blijft het wel droog en zonnig.

Ook in Centraal-Europa schijnt de zon geregeld, al kan er 's middags hier en daar een lokale bui vallen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!