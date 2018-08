Deel centrum Amsterdam urenlang afgezet vanwege verdacht voorwerp

De politie deed van middernacht tot 3.00 uur onderzoek naar het voorwerp. Een politiewoordvoerder kon geen uitsluitsel geven over wat het voorwerp precies is. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was ook ingeschakeld.

Met name in de Amsterdamse wijk Slotervaart hebben de afgelopen dagen verschillende incidenten met beschietingen plaatsgevonden. Er werden ook explosieven gevonden en in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1.50 uur ging een explosief af in de Johan Huizingalaan.

Een rechercheteam is nog volop aan het onderzoeken of er een verband tussen de incidenten bestaat. In Amsterdam-West is naar aanleiding van de incidenten met explosieven een mobiele politiepost neergezet.

