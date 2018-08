Burgemeester Nijmegen haalt gezin uit woning vanwege dreiging criminelen

De aanleiding was een incident van drie weken geleden, meldt Bruls. De politie werd toen getipt over een auto die in de buurt van de woning van het gezin stond.

"Deze werd elders in Nederland staande gehouden. Meerdere personen werden aangehouden. De aangehouden verdachten reden in een gestolen auto met vals kenteken. In de auto werd een automatisch wapen met extra munitie aangetroffen."

De vader van het gezin is bij justitie bekend als 'de telefoonleverancier van de onderwereld'. Hij handelde in cryptotelefoons waarmee ontraceerbare berichten verzonden kunnen worden. Die telefoons worden door zware criminelen gebruikt.

Man kreeg eerder al een gebiedsverbod

Justitie ontmantelde het bedrijf van de Nijmegenaar in 2016 en doet onderzoek naar de data die bij invallen zijn gevonden. Sindsdien zouden er meerdere aanslagen op de man en zijn woning zijn gepleegd. Hij kreeg in 2016 ook een gebiedsverbod.

Het gezin werd woensdag na terugkeer van een vakantie opgewacht door de politie. De gezinsleden hebben thuis nog wat spullen opgehaald en zijn nu ondergebracht op een onbekend adres. De kinderen mogen voorlopig niet naar hun school.

45 gezinnen uit de naaste omgeving zijn woensdagavond door de gemeente en de politie ingelicht. De omwonenden reageerden volgens de gemeente opgelucht, omdat ze zich niet meer veilig voelden in de buurt. "De maatregel geldt voor onbepaalde tijd", aldus de burgemeester.

