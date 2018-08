Mobiel van Haags meisje (14) meerdere malen actief geweest na verdwijning

Het signaal van het toestel is in de eerste week van de vermissing opgevangen door zendmasten in haar woonplaats, aldus de politie woensdag. Dit was op 1, 2 en 4 augustus in de omgeving van het Newtonplein.

Op 1 augustus werd het signaal ook opgevangen door zendmasten bij de Lijnbaan en het Buitenom. Het is volgens de politie aannemelijk dat de telefoon zich toen in het overlappende gebied van deze masten bevond. Of het meisje toen ook daar was, is niet bekend.

De tiener vertrok op 27 juli van huis en is daarna niet meer teruggekeerd. Uit onderzoek blijkt dat ze die avond bij een vriendin heeft geslapen en de volgende dag met een andere vriendin heeft afgesproken op het plein achter de Architect Jan Wilsstraat.

Hierna heeft het meisje nog één keer gebruik gemaakt van haar ov-chipkaart. Ze checkte uit bij tramhalte Tienhovenselaan bij de Escamplaan. Sindsdien is ze spoorloos.

Meisje krijgt hulp bij verdwjining

Er is geen Amber Alert uitgezonden voor de vermissing, omdat er geen sterke aanwijzingen zijn dat het meisje ontvoerd of in gevaar is. De politie denkt dat het meisje zelf is weggelopen en hulp krijgt bij haar verdwijning.

De politie doet een dringende oproep aan de mensen die het meisje mogelijk onderdak geven. "Je hebt misschien de beste bedoelingen, maar het is heel belangrijk dat ze weer terug komt of in elk geval iets van zich laat horen. Als ze hulp nodig heeft, spoor haar dan aan contact op te nemen met de politie."

Familieleden en vrijwilligers hebben inmiddels duizenden flyers uitgedeeld met informatie over het meisje. Eerst in Den Haag, later ook in Rotterdam en Zoetermeer.

