Zestien jaar celstraf geëist voor stichten fatale brand in Doetinchem

De aanklager beschuldigt Catharina T. van moord, omdat zij de brand in augustus vorig jaar opzettelijk zou hebben aangestoken en zich meermalen had kunnen bedenken.

De verdachte ontkent dat zij de brand in het huis heeft aangestoken. Ze zegt dat het slachtoffer suïcidaal was en zelf brand had gesticht. De aanklager hekelt deze suggestie en stelt dat er voldoende overtuigend bewijs tegen de verdachte is.

T. had alcohol gedronken en zou in een agressieve en jaloerse bui tot haar daad zijn gekomen.

Haar relatie met de hoofdbewoner van het huis was voorbij. Toen haar ex niet thuis was, heeft ze haar boosheid volgens de officier van justitie op een medebewoner gebotvierd.

De uitspraak is over twee weken.

