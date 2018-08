Slachtoffers van bezetting Nederlands-Indië herdacht in Den Haag

Premier Mark Rutte legde samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) namens de regering een krans neer bij het monument. Schrijver Geert Mak hield een toespraak.

"De gebeurtenissen van toen herinneren ons dat vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn en we daar voorzichtig mee moeten omgaan", schrijft Rutte op Twitter.

Het is dit jaar 76 jaar geleden dat Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, werd binnengevallen. Op 15 augustus 1945 kwam er een einde aan Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië. Japan capituleerde, waarna de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië voorbij was.

In 1970 was er voor het eerst een uitgebreide herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Sinds 1980 is de herdenking traditie. Acht jaar later kreeg de plechtigheid een vaste plaats, toen koningin Beatrix het Indisch Monument aan de Haagse Teldersweg onthulde.

Slachtoffers eerder in parlement herdacht

Dinsdag werden de slachtoffers al in het parlement herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Khadija Arib, legden een krans bij de Indische plaquette in het gebouw van de Tweede Kamer.

''Oorlog is een gif dat snel mensen doodt, dat langzaam doorwoekert in families en zo generaties lang slachtoffers maakt. Maar het laat ook die onvernietigbare veerkracht zien van mensen, om op te komen voor hun vrijheid en voor democratie", sprak Kamervoorzitter Arib.

