Vliegverkeer op Schiphol weer hervat na grote storing

Inmiddels is zowel het inkomende als het vertrekkende vliegverkeer weer opgestart. De storing ontstond woensdag kort na 13.00 uur en leidde ertoe dat de verkeerstoren niet met vliegtuigen kon communiceren.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) meldt dat het vliegverkeer werd afgebouwd om de veiligheid te waarborgen. Het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim is volgens de LVNL veilig geland via de back-up van het communicatiesysteem.

Het normale communicatiesysteem werkt inmiddels weer stabiel. Er wordt nog onderzoek naar de oorzaak van de storing gedaan.

Een woordvoerder van Schiphol benadrukt dat de storing nog tot enige vertraging kan leiden. Ze raadt passagiers aan de website van de luchthaven in de gaten te houden voor actuele reisinformatie.

Weinig gevolgen voor andere Nederlandse vliegvelden

De storing had zeer beperkte gevolgen voor de vluchten van en naar Rotterdam-The Hague Airport. Een toestel met de bestemming Palma de Mallorca moest 1,5 uur wachten voordat het kon opstijgen. Enkele andere vluchten op weg naar Rotterdam lopen mogelijk enige vertraging op.

Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde hadden helemaal geen last van de storing. Het vliegverkeer verliep normaal. Een vlucht van Transavia uit Málaga richting Schiphol is uitgeweken en in Eindhoven geland, aldus een woordvoerder.

