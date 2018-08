Geen inkomend vliegverkeer op Schiphol, vertrekkende vluchten weer hervat

De oorzaak van de storing is niet bekend. Een woordvoerder van Schiphol meldt aan NU.nl dat nog onderzocht wordt wat er aan de hand is. Door de storing, die kort na 13.00 uur ontstond, kan de verkeerstoren niet met vliegtuigen communiceren.

RTV Rijnmond meldt dat er nog vier vluchten op Rotterdam-The Hague verwacht worden. Het is nog niet duidelijk of zij kunnen landen of naar een andere luchthaven doorgestuurd worden.

Eindhoven Airport heeft geen last van de storing bij de luchtverkeersleiding op Schiphol. Het vliegverkeer verloopt normaal. Een vlucht van Transavia uit Malaga richting Schiphol is uitgeweken en in Eindhoven geland, aldus een woordvoerder.

Er is op Eindhoven Airport vanwege het drukke schema per dag ruimte voor maximaal twee uitwijkvluchten.

Extra inzet personeel om storing te verhelpen

Luchtverkeersleiding Nederland laat weten extra mensen in te zetten om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.

Het is nog niet bekend hoelang de storing gaat duren. Schiphol raadt reizigers aan de website van de luchthaven in de gaten te houden voor de actuele reisinformatie.

Een woordvoerder van Schiphol liet rond 13.45 uur weten dat de vertrekkende vluchten "langzaam" hervat worden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!