Explosie in Johan Huizingalaan Amsterdam, derde incident in paar dagen

De ontploffing vond rond 1.50 uur plaats op de Johan Huizingalaan. Volgens AT5 ging het explosief af voor de voordeur van een restaurant. Ook een bushokje is vernield. De straat is afgesloten voor rechercheonderzoek

Tientallen meters verderop in dezelfde straat werd in de nacht van maandag op dinsdag het pand van een schoonmaakbedrijf tientallen keren met een vuurwapen beschoten. Achter het bedrijf werd ook een handgranaat aangetroffen. Het schoonmaakbedrijf zit in de buurt van een interieurwinkel die zaterdagnacht werd beschoten.

Het is nog niet bekend of de explosie van dinsdagnacht te maken heeft met de eerdere incidenten in de straat.

Gesloten wegens ernstig gevaar

Burgemeester Femke Halsema heeft het schoonmaakbedrijf dinsdag laten sluiten "vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde". De sluiting van het pand is voor onbepaalde tijd.

Ook bij een pand in de Jan Evertsenstraat werd dinsdagochtend een explosief gevonden. Deze straat ligt niet in de buurt van de Johan Huizingalaan. De politie behandelt deze incidenten als aparte zaken.

