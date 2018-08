'Opvangcentra voor overlast veroorzakende asielzoekers niet veel gebruikt'

Dat blijkt woensdag uit gegevens die de Volkskrant via de wet openbaarheid bestuur (wob) verkreeg. De twee speciale locaties zijn zogenoemde Extra begeleiding en toezichtlocaties (ebtl). Vanaf november vorig jaar kunnen asielzoekers die in een regulier opvangcentrum overlast geven daar terecht om er onder een strikt regime te wonen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) schrijft op de website dat met plaatsing in een ebtl aan de bewoners duidelijk wordt gemaakt dat hun gedrag niet wordt getolereerd. Het gaat bijvoorbeeld om vernieling, pesterijen en agressie.

In een ebtl-locatie doorlopen ze verschillende fases die tot een terugkeer in een regulier opvangcentrum moeten leiden. Voor een verblijf in een ebtl staat maximaal drie maanden.

De Volkskrant schrijft dat de kosten van de twee opvanglocaties in 2017 op 1,2 miljoen euro lagen. In dat jaar waren de centra alleen in december geopend en in die periode waren er zeven asielzoekers geplaatst. Dat komt in 2017 neer op 177.000 euro per opgevangen asielzoekers. Bij een regulier azc liggen die kosten op 32.000 euro per jaar.

Het COA stelt in een reactie tegenover de Volkskrant dat de kosten zitten in de aanpassingen van het gebouw in Amsterdam en het inhuren van expertise die tot goede begeleiding moet leiden.

Verdwenen in illegaliteit

Volgens het COA is met de gemeenten Amsterdam en Hoogeveen afgesproken dat zij met een klein aantal bewoners om de locaties te testen beginnen. Het is niet bekend hoeveel asielzoekers er na maart in de twee locaties geplaatst zijn.

Het is niet duidelijk of de ebtl vruchten afwerpt. Twintig van de 36 geplaatste asielzoekers waren voor eind maart vertrokken. Tien van hen hadden een onbekende bestemming, wat kan betekenen dat ze in de illegaliteit verdwenen zijn.

