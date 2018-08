Weerbericht: Droog en overwegend zonnig

De woensdagochtend begint bewolkt en in de middag is er meer ruimte voor de zon. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. In de avond trekt de meeste bewolking weg.

Donderdag wordt het warmer met landinwaarts maximumtemperaturen tussen de 25 en 29 graden. De zon schijnt, maar in het noorden en westen kan er bewolking ontstaan. Aan het einde van de middag neemt de kans op een (onweers)bui toe.

Donderdagavond gaat het regenen, vooral in het oosten kan het flink gaan plenzen en onweren. Vrijdag wordt het weer minder warm, het wordt dan 21 tot 23 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 23°C 16°C W 3 Zaterdag 23°C 11°C ZW 3 Zondag 24°C 15°C ZW 3 Maandag 23°C 17°C W 3 Dinsdag 24°C 15°C W 2

Het weer op vakantie

Een buiengebied trekt de komende dagen vanuit Italië over delen van de Balkan en Griekenland. Daar zijn nu en dan pittige regen- en onweersbuien mogelijk, soms met hagel en windstoten. Ook in het oosten van Spanje zien we de komende dagen de kans op regen- en onweersbuien toenemen. Elders rond het Middellandse Zeegebied is het zonnig en droog met tropische temperaturen.

In West- en Midden-Europa zien we vooral donderdag en vrijdag buien. Op de Britse Eilanden vallen vaker buien. De temperaturen liggen op de meeste plaatsen tussen 25 en 29 graden. In Scandinavië is het de komende dagen wisselvallig.

