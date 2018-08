Drie jaar cel voor ernstige kindermishandeling op camping Winterswijk

Van 1 juni tot 22 juli 2017 werd de jongen onder meer opgesloten in een kist en vastgesnoerd met tiewraps. Hij kreeg onvoldoende eten en drinken en werd geschopt.

De mishandeling kwam aan het licht toen de jongen werd betrapt tijdens het stelen van voedsel van andere campinggasten.

De ouders werden in 2012 in Duitsland al veroordeeld voor het mishandelen van de oudste zoon van de vrouw. Het ging hierbij om een zoon uit een eerdere relatie. De man en vrouw kregen ieder een celstraf van 2,5 jaar opgelegd. Hij had deze straf al uitgezeten, maar zij nog niet.

Er zijn aanwijzingen dat het kind ook buiten de door de rechter behandelde periode werd mishandeld, maar dit is niet in de huidige zaak meegenomen. De officier van justitie had vijf jaar cel tegen het stel geëist.