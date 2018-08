Zaak Nicole van den Hurk niet beïnvloed door mogelijke misstanden NFI

Advocaat Job Knoester van verdachte Jos de G. heeft dat dinsdag gezegd naar aanleiding van antwoorden die hij van het Openbaar Ministerie (OM) heeft gekregen. De raadsman ziet daarom af van extra getuigenverhoren. De vierdaagse behandeling van het hoger beroep kan zoals gepland beginnen op 28 augustus.

De Telegraaf onthulde vorige maand dat het ministerie van Justitie en Veiligheid opdracht heeft gegeven tot onderzoek naar misstanden bij het NFI. Volgens een klokkenluider zijn er fouten gemaakt bij onderzoeken naar steek- en slagwonden.

Knoester dreigde onder anderen minister Ferd Grapperhaus op te roepen als getuige, maar is overtuigd dat eventuele fouten geen invloed zullen hebben op de beslissing die het gerechtshof in Den Bosch moet nemen in de zaak van Jos de G. "Wij verwachten geen consequenties voor deze zaak en er is geen reden om nader onderzoek te laten doen", aldus de advocaat.

Te weinig bewijs

De G. wordt verdacht van de verkrachting en doodslag op de Eindhovense scholiere Nicole in 1995. De rechtbank veroordeelde de voormalig tbs'er voor de verkrachting, voor doodslag was te weinig bewijs. De verdachte én het OM gingen in hoger beroep.