Twee explosieven aangetroffen bij panden in Amsterdam

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is in beide straten aanwezig geweest om de projectielen onschadelijk te maken. In de Jan Evertsenstraat zou het gaan om een handgranaat.

Het bedrijfspand aan de Johan Huizingalaan is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Toen de politie bezig was met het onderzoek, werd aan de achterzijde van het pand het explosief aangetroffen. Afgelopen weekend is hetzelfde pand ook beschoten.

De Jan Evertsenstraat was tijdelijk afgesloten tussen de Hoofdweg en Rembrandtpark. Volgens stadszender AT5 was het explosief bevestigd aan de deur van een leegstaand winkelpand.

In februari van dit jaar was er ook al een explosief vastgemaakt aan een winkelpand in dezelfde straat. Het ging toen ook om een handgranaat.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben.

Handgranaten gevonden bij horecapanden

Ook werden er dit jaar en vorig jaar handgranaten aangetroffen bij onder meer club ABE, café In the City en cocktailbar Suzy Wong Lounge in Amsterdam. Na deze incidenten besloot Jozias van Aartsen, toen nog waarnemend burgemeester, om de panden niet standaard voor drie maanden "op slot" te doen.

Horeca-eigenaren gaven namelijk signalen aan de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat het ging om acties van "boze klanten". "Zo kreeg een eigenaar van een zaak te horen 'moet ik soms een handgranaat neerleggen'. Mensen krijgen op deze manier vat op het bedrijf", meldde de KHN eerder.