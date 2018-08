Unie van Waterschappen: 'Belasting zal stijgen door de droogte'

Hans Oosters, de voorzitter van de Unie van Waterschappen, twijfelt of de waterschappen voldoende geld hebben voor het uitvoeren van hun taken, zoals het waterbeheer, onderhoud van waterkeringen en het zuiveren van afvalwater.

"Als het extreme weer aanhoudt, gaan onze kosten omhoog en dus ook de waterschapsbelasting", aldus Oosters in NRC.

In 2017 steeg de waterschapsbelasting gemiddeld met 1,7 procent. De waterschappen bepalen de tarieven zelf en dit verschilt in hoogte per waterschap. Dit jaar steeg de belasting al 2,5 procent en dat wordt waarschijnlijk meer.

Oosters noemt in de krant ook dat de waterschappen op het moment kampen met een tekort aan personeel in de vakantie. En dat terwijl er juist erg veel werk is op het moment vanwege de droogte. De voorzitter waarschuwt ook voor de hoosbuien die naar verwachting gaan vallen, waardoor de taakintensiteit omhoog gaat.

Er moet meer water opgeslagen worden in Nederland

Volgens Oosters moet Nederland, zowel in droge en natte periodes, meer water opslaan om in de toekomst problemen te voorkomen. Hij pleit voor meer opslag van water uit de rivieren.

2018 kan het droogste jaar ooit worden. Het neerslagtekort ligt op net iets minder dan 300 millimeter. De regen die de afgelopen dagen is gevallen lost dit niet gelijk op.

In de herfst maken de 22 waterschappen de hoogte van de waterschapsbelasting bekend voor 2019.

