Weerbericht: Overwegend bewolkt en lokaal een bui

In de middag zien we vaker zon en blijft het op steeds meer plaatsen droog. 's Middags is het zo'n 19 tot 24 graden. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Op de Wadden is de wind vrij krachtig.

Woensdag is de kans op neerslag klein en zal het lokaal zomers warm worden. Wolken en zon wisselen elkaar af bij een matige (zuid)westen wind. De temperaturen variëren van 23 graden in het westen tot 27 graden landinwaarts.

Als het woensdag in De Bilt 25 graden wordt, is dat de 52ste zomerse dag van dit jaar. Dit is een nieuw record, in 2006 waren er 51 zomerse dagen.

Het weer de rest van de week

Donderdag wordt het de warmste dag van de week. In het oosten en zuidoosten kan het lokaal 29 graden worden. In andere delen van het land wordt het ook warm met maxima tussen de 24 en 29 graden. Er staat een zwakke tot matige (zuid)westen wind.

In de middag neemt de bewolking toe en later op de dag kunnen er flinke (onweers)buien ontstaan in het binnenland. Vrijdag wordt het een stuk koeler met 21 tot 23 graden. Er zijn zonnige perioden en kan er een enkele kleine bui vallen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 26°C 15°C ZW 3 Donderdag 27°C 15°C ZW 4 Vrijdag 22°C 14°C W 4 Zaterdag 22°C 13°C ZW 4 Zondag 24°C 15°C WZW 3

Het weer op vakantie

Een front met regen- en onweersbuien trekt de komende dagen vanuit West-Europa naar Oost-Europa. Met name in de landen aan en rond de Middellandse Zee kan dit front plaatselijk voor zware regen- en onweersbuien zorgen.

Voor het front uit wordt het de komende dagen tropisch warm met veel zon. De hoogste waarden worden in Zuidoost-Europa gehaald. Lokaal kan het ruim 40 graden worden.

In West- en Zuidwest-Europa is het de komende dagen op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich af en toe zien, maar de temperaturen lopen wel sterk uiteen. In Spanje en Portugal is het tropisch warm met maxima tot 38 graden. In grote delen van Frankrijk, Duitsland en de Benelux is het koeler, maar word het regionaal wel 25 graden.

