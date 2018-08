Duikers van brandweer redden drenkeling uit water Bunschoten

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht sloegen buurtbewoners alarm toen ze een man zagen zwemmen die even later niet meer zichtbaar was, terwijl zijn fiets nog wel langs de gracht stond. Duikers van de brandweer haalden de man uit het water.

De drenkeling is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niets bekend over zijn medische toestand. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio schat dat de man zo'n tien tot twintig minuten in het water heeft gelegen voordat hij werd gered.

