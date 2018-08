Politie denkt dat veertienjarig meisje uit Den Haag uit eigen wil wegblijft

Haar telefoon is zondag 29 juli voor het laatst actief geweest, waarna haar familie het meisje als vermist heeft opgegeven. De politie benadrukt dat het niet is toegestaan om het meisje onderdak te bieden. "Dit is strafbaar, want in dit geval wordt ze onttrokken aan het ouderlijke gezag", zegt de politie.

Er is geen Amber Alert uitgezonden voor de vermissing, omdat er geen sterke aanwijzingen zijn dat het meisje ontvoerd of in gevaar is.

Wel zijn de media bewust opgezocht om tips binnen te krijgen. Een aantal mensen heeft zich gemeld, aldus de woordvoerder. "Dit zijn bijvoorbeeld mensen die denken dat ze haar hebben zien lopen."

De drempel voor het meisje om zich te melden bij haar ouders of op het politiebureau, wordt volgens de politie steeds hoger.

De ouders van het meisje hebben zondag met vrijwilligers flyers met een foto van het meisje uitgedeeld in Rotterdam en Zoetermeer.