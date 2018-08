Vrouw (32) omgekomen en man (30) en kind (2) gewond bij brand in Etten-Leur

Ze hebben onder meer brandwonden opgelopen.

Rond 5.00 uur kregen de hulpdiensten melding van de brand. De hulpdiensten werden gebeld door omwonenden die hulpgeroep vanuit de schuur hadden gehoord.

Buren slaagden erin het kind en de man naar buiten te krijgen. Hulpdiensten probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, zei een woordvoerder van de politie.

Gezin gebruikte schuur al drie jaar als slaapgelegenheid

Omwonenden verklaarden tegenover de politie dat het gezin de omgebouwde schuur al zo'n drie jaar gebruikte als slaapgelegenheid. Overdag verbleven ze veelal in de hoofdwoning om een oom die daar woont te verzorgen.

De politie onderzoekt of het we gezin wel in de schuur mocht wonen.

De schuur is van een familielid. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Vanwege de brand zijn omliggende huizen ontruimd. De brandweer en de technische recherche doen onderzoek naar de toedracht en de politie onderzoekt of het gezin wel in de schuur mocht wonen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!