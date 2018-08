Weerbericht: Buien en kans op onweer

Ook is er kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Plaatselijk kan er zelfs dertig milimeter of meer neerslag vallen. De zon laat zich vooral in de middag van tijd tot tijd weer zien. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig.

Augustus heeft in de eerste tien dagen al veel meer regen opgeleverd dan de hele maand juli bij elkaar. Er zijn zelfs drie dagen geweest waarop in bijna heel Nederland regen viel. Maandag wordt waarschijnlijk dag vier.

Dinsdag blijft het weer ook wisselvallig, met af en toe buien en perioden met zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Woensdag is er meer ruimte voor de zon, blijft het droog en wordt het weer een paar graden warmer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 25°C 16°C ZW 3 Donderdag 27°C 15°C ZW 4 Vrijdag 22°C 15°C NW 3 Zaterdag 23°C 13°C ZW 4 Zondag 25°C 15°C W 3

Het weer op vakantie

Vakantievierders in Zuid-Europa zitten ook deze dagen weer goed. Alleen in Frankrijk wordt maandag een dipje verwacht. Buien trekken vanaf de oceaan het land in en bepalen een groot deel van de dag het weerbeeld.

Met name in het zuiden en zuidoosten kunnen de buien fel uitpakken. Er is kans op hagel, onweer en lokaal veel regen. Dinsdag herstelt het weer zich snel in Frankrijk en kan ook daar weer genoten worden van prima zomerweer.

Elders rond de Middellandse Zee is het maandag prima weer met veel zon en temperaturen ruim boven de 30 graden. Op veel plaatsen kan het 30 tot 35 graden worden. Dinsdag kan in de noordelijke helft van Italië een aantal pittige onweersbuien vallen.

