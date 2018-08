Nu al recordaantal zomerse dagen gemeten in Nederland

Zondag werd in De Bilt, waar het KNMI gevestigd is, om 14.10 uur 25,4 graden gemeten. Ook in 2006 werd er 51 keer een zomerse dag geregistreerd in de Utrechtse gemeente, maar dat was over een heel jaar, aldus Weeronline.

2018 heeft dus nog maar één zomerse dag nodig om het record te breken. Dat gebeurt mogelijk woensdag of donderdag al, wanneer er maxima rond de 25 graden zijn voorspeld. Ook later in augustus en september komt het vaak nog tot zomerse dagen.

Normaal telt een heel jaar 26 dagen waarop de maximumtemperatuur in De Bilt uitkomt op 25 graden of meer. Dit jaar telt dus al bijna de dubbele hoeveelheid.

In 2006 werd de recordhoeveelheid van 51 zomerse dagen pas op 22 september bereikt. Toen werd het in de eerste herfstmand maar liefst nog acht keer zomers warm.

Veel zomerse dagen door hittegolven

Het hoge aantal zomerse dagen is vooral veroorzaakt door hittegolven. Van 15 juli tot en met 27 juli werd het elke dag zomers warm en ook van 29 juli tot en met 7 augustus was het telkens 25 graden of meer in De Bilt.

Vooral in mei en juli werden meer zomerse dagen gemeten dan normaal. In mei was het dertien dagen 25 graden of warmer, terwijl dat gemiddeld slechts drie keer voorkomt in die maand. Juli telde dit jaar 21 zomerse dagen, waar dat er normaal negen zijn.

In augstus werden tot nu toe acht zomerse dagen gemeten. September telt normaal twee officiële zomerse dagen.