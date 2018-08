Weerbericht: Zomers warm en overwegend bewolkt

In het zuiden en oosten kan de zon zich later op de dag wel even laten zien. Het wordt 23 tot 29 graden. De wind is matig en komt uit het zuid(westen). Aan de kust kan de wind iets harder aantrekken, maar de kracht neemt in de loop van de middag weer af.

Maandag wordt de warmte weer verdreven door regen- en onweersbuien. Ook op dinsdag vallen er buien. Het maximum ligt op beide dagen rond 22 graden.

Woensdag en donderdag is de verwachting dat het weer warmer en zonniger wordt, maar ook dan blijft het niet overal droog.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 22°C 16°C Z 3 Dinsdag 23°C 15°C NW 3 Woensdag 25°C 16°C ZW 3 Donderdag 25°C 15°C ZW 3 Vrijdag 21°C 14°C W 3

Het weer op vakantie

Dankzij een krachtig hogedrukgebied is het in de landen rond de Middelandse Zee erg mooi weer. Het zuiden van Spanje en het zuiden van Turkije spannen de kroon; daar kan het lokaal 40 graden worden. Het is verder op de meeste plaatsen droog. Wel kan in het noorden van Italië plaatselijk noodweer voorkomen.

De nieuwe week start in Italië stralend. Hetzelfde geldt voor de Balkan, Griekenland en Turkije. In Frankrijk neemt vanuit het westen de kans op buien wel toe en ook in Spanje wordt de kans op een lokale bui wat groter.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.