Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Venlo onder controle

De brand was zaterdagavond uitgebroken. Beelden op Twitter tonen grote vlammen die van het terrein aan de James Cookweg komen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer stond een stapel pallets in brand en mogelijk ook een kraan. Dat laatste kon hij nog niet bevestigen.

Zondag rond 9.30 uur was de brandweer aan het nablussen. Enkele uren eerder was het vuur al onder controle, al is het sein brand meester nog niet gegeven, aldus een woordvoerder. Er was niemand aanwezig toen de brand uitbrak.

In de nacht van maandag op dinsdag was in de Limburgse stad ook al een grote brand. Die woedde bij een coatingbedrijf. Vanwege de gevaarlijke stoffen bij het bedrijf ging het luchtalarm af.

