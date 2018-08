Verdachte aangehouden voor brandstichting bij Turks consulaat Amsterdam

Waarmee het pand bekogeld is moet nog worden uitgezocht, zegt een woordvoerder van de politie. Berichten dat het om een molotovcocktail zou gaan, konden niet worden bevestigd.

Op een foto is te zien dat er een zelfgemaakt voorwerp, dat bestaat uit een aan elkaar gemaakte gasbussen, voor het gebouw ligt.

In verband met het incident is een verdachte aangehouden. Bij die aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. Wie de verdachte is en wat een mogelijk motief kan zijn geweest, is nog niet duidelijk.

