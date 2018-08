Weerbericht: Droog in het zuiden, in het noorden een enkele regenbui

De temperaturen liggen net als vrijdag tussen de 19 graden in de kustgebieden tot 23 graden in het zuiden van het land. De wind komt uit het zuidwesten en is met windkracht 3 tot 4 matig.

Zondag wordt er vanuit het zuiden warme lucht aangevoerd. Door de sluierbewolking heen schijnt de zon af en toe. Met een matige zuiderwind wordt het op de meeste plaatsen tussen de 23 en 26 graden.

De warmte is van korte duur. Maandag begint de dag nog warm, maar in de loop van de middag volgen al enkele regen en onweersbuien. De temperaturen liggen rond de 24 graden. Dinsdag is het alweer een stukje koeler. Ook dan kunnen er een aantal buien vallen en is er af en toe wat zon. Ook staat er een matige westenwind.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 22°C 16°C Z 3 Dinsdag 23°C 16°C NW 3 Woensdag 25°C 16°C ZW 3 Donderdag 26°C 15°C ZW 3 Vrijdag 21°C 14°C W 3

Het weer op vakantie

Het zuiden van Europa heeft met hoge temperaturen te maken. Van Lissabon tot aan Ankara is er sprake van hoge temperaturen. In Centraal-Spanje kan het weer 40 graden worden en ook in Italië, Griekenland en Turkije zijn de temperaturen vaak tropisch en dik boven de 30 graden. Op een enkele plek kan 's middags een onweersbui ontstaan, maar dat is zeer lokaal.

In Frankrijk wordt het ook weer rustiger weer met veel zon. De maxima liggen daar van noord naar zuid tussen de 20 en 30 graden, aan de Côte d'Azur kan het nog wat warmer worden.

