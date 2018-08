Vijf personen lichtgewond nadat auto inrijdt op terras in Veldhoven

Wel wordt er nog onderzoek naar het incident gedaan, meldt de politie.

De auto reed even voor 17.00 uur in op een terras aan het Meiveld, gelegen in een druk winkelgebied in het centrum van de Brabantse plaats. Het voertuig kwam even verderop tot stilstand.

De bestuurder van het voertuig is een 62-jarige persoon. Hij is aangehouden, maakte de politie vrijdagavond bekend. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Volgens de politie worden de vijf gewond geraakte personen inmiddels verzorgd. Ze hebben allen lichte verwondingen.