Alphenaar (26) krijgt achttien maanden cel voor invoer drugsgrondstoffen

De man werd in februari gearresteerd, nadat de politie 4.000 kilo APAA, een van de grondstoffen voor amfetaminen, in beslag nam in de haven van Rotterdam.

De zending was bestemd voor een loods die in het bezit van de veroordeelde man was. In dat gebouw werden ook duizenden kilo's aan andere grondstoffen en apparatuur voor drugsproductie aangetroffen.

Volgens de Alphenaar voerde hij slechts transportwerkzaamheden uit voor een hem onbekende man en wist hij niet waarvoor de grondstoffen en apparatuur gebruikt zouden worden. De rechter ging daar niet in mee.

De officier van justitie had een deels voorwaardelijke straf van 21 maanden geëist.