Justitie: 'Schutters voerden liquidatie Ali Motamed alleen uit voor geld'

Dat zei de aanklager vrijdag tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Lelystad.

De advocaten van de verdachten Anouar A. (28) en Moreo M. (35) vroegen daar onder meer om nader onderzoek naar mogelijke motieven voor de moord. Wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft, is dat verspilde tijd en energie.

Volgens de aanklager is uit ontsleuteld berichtenverkeer ondubbelzinnig gebleken dat de verdachten ''niet wisten en ook helemaal niet wilden weten" waarom Motamed volgens de opdrachtgever dood moest.

''Ze lachen en spreken over een simpel mannetje, dat gewoon in de elektro werkt en een wit Eneco-busje rijdt, met een gezinnetje, alles."

Justitie vermoedt betrokkenheid Naoufal 'Noffel' F.

Het OM heeft het sterke vermoeden dat Naoufal 'Noffel' F. opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van Motamed. Hij geldt als hoofdverdachte, luidt de bevestiging na berichtgeving door Het Parool.

'Noffel' kreeg in april achttien jaar cel, omdat hij eind 2015 opdracht gaf voor de mislukte moordaanslag op Peter 'Pjotr' R. in Diemen.

Motamed was beruchte aanslagpleger in Iran

Pas na Motameds dood werd duidelijk dat hij eigenlijk Mohammad Reza Kolahi Samadi heette. Samadi was in Iran veroordeeld tot de doodstraf voor betrokkenheid bij een van de grootste bomaanslagen in Iran ooit. Bij deze aanslag in Teheran in 1981 kwamen meer dan zeventig leden van de Republikeinse Partij om het leven.

In overeenstemming met de wens van justitie heeft de rechtbank verzoeken voor verder onderzoek naar het motief voor de moord op Motamed afgewezen.

Het proces tegen A. en M. gaat op 1 oktober verder.