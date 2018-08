Drenthe begint campagne tegen gebruik hunebed als speelplaats

''We gaan er geen hek omheen zetten of een touw omheen spannen om het hunebed van een afstandje te kunnen bekijken, maar we gaan wel maatregelen nemen om het beklimmen tegen te gaan", zegt Pauline Zomer van stichting Het Drentse Landschap.

In de provincie Drenthe zijn 52 hunebedden te vinden. Het zijn prehistorische grafkamers opgebouwd uit zwerfkeien die in de IJstijd vanuit het hoge noorden met ijsmassa's naar onze streken zijn meegevoerd.

Het grootste hunebed ligt in Borger op het terrein van het Hunebedcentrum. Het is bijna 23 meter lang en het enige hunebed waar menselijke resten zijn gevonden.

''Aan de ene kant vertellen wij aan bezoekers dat het een monument is waar je respectvol mee moet omgaan. Vervolgens klimmen ze eroverheen. En dat geeft toch een vreemd beeld", zegt Zomer.

Borger

De bewustwordingscampagne begint bij het grote monument in Borger. Er komen twee borden te staan. Het ene bord toont met symbolen dat het beklimmen niet is toegestaan, op het andere bord staan huisregels die hetzelfde in woorden vertellen.

Volgens de twee organisaties zijn de klauterpartijen niet alleen gevaarlijk, maar leiden ze ook tot schade aan de keien. ''Schoenen schuren over de stenen", zegt Zomer.

Mochten de maatregelen effect hebben, dan zullen de borden ook bij andere hunebedden in Drenthe worden geplaatst.