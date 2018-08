Meer Nederlanders laten hun voornaam aanpassen

Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet, meldt de Raad voor de Rechtspraak vrijdag.

Om je naam te kunnen wijzigen, heb je een advocaat nodig die een verzoekschrift indient. "Het moet niet te eenvoudig zijn om je naam te kunnen wijzigen. Hoe minder wijziging in de registers van de burgerlijke stand, hoe beter, is de gedachte", aldus civiel rechter Jan Kloosterhuis.

Volgens Kloosterhuis is het belangrijkste dat iemand ''echt een goed verhaal" heeft en duidelijk kan maken waarom hij of zij de eigen naam wil aanpassen. Hij krijgt overigens geen verzoeken van mensen die een rare of extreme naam willen.

"Wat zeker niet de bedoeling is, is dat iemand bijvoorbeeld de voornaam laat veranderen in iets dat ook een achternaam kan zijn, zoals Janssen. Een naam als Thomas kan weer wel, omdat het ook een gebruikelijke voornaam is. Verder mag het geen ongepaste naam zijn. Ook dat schrijft de wet voor."