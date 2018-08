Aantal meldingen over door wolven doodgebeten schapen neemt fors toe

Uit cijfers van het Faunafonds blijkt vrijdag dat het aantal schadeclaims door boeren flink is gestegen. Dit jaar zijn tot dusver 35 claims bij het fonds ingediend. Het ging bij die claims om 134 door een wolf doodgebeten schapen. Het voorlopige taxatiebedrag is 15.000 euro, waarvan bijna 2.000 euro al is uitgekeerd.

In 2017 waren er acht meldingen over in totaal 21 doodgebeten schapen. In dat jaar is een bedrag van in totaal ruim 10.000 euro uitgekeerd.

Over het hele jaar 2016 was er geen enkel incident met wolven. In 2015 zijn bij vier incidenten acht schapen door wolven doodgebeten.

'Schadevergoeding is te laag'

De schadevergoeding die boeren nu voor elk doodgebeten schaap van de overheid ontvangen, is volgens de schapenhouders te laag, meldt de Volkskrant.

Zij roepen op tot een subsidieregeling voor het bekostigen van preventieve maatregelen tegen aanvallen. Een soortgelijke regeling bestaat al in Duitsland en in Zweden.



Daarnaast willen de boeren volgens de krant dat de overheid zich meer gaat inzetten om de wolf te weren. Het dier is een beschermde diersoort. Wolven mogen daarom niet beschoten of verdreven worden.

Er lopen twee wolven rond in Nederland

In het najaar wordt een update verwacht van het Wolvenprotocol uit 2013. In dat draaiboek staat wat er moet gebeuren als er een wolf in Nederland wordt gesignaleerd. Met het protocol kunnen provincies op dezelfde manier handelen als er een wolf opduikt.

Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel worden in de geactualiseerde versie preventieve maatregelen genomen, maar is het nog maar de vraag of er een vergoeding voor de schapenhouders komt.

Volgens de organisatie Wolven in Nederland hebben er in de afgelopen jaren zes verschillende wolven in Nederland rondgelopen. Een van die wolven is doodgereden en een andere wolf is naar België vertrokken.

Op dit moment lopen er volgens Wolven in Nederland twee wolven in het midden en oosten van Nederland rond. "We zien dat aan sporen en doodgebeten schapen in Gelderland, Overijssel, Drenthe en een klein stukje Friesland", aldus een woordvoerder van de organisatie.

Aantal doodgebeten schapen zal afnemen

De twee wolven zijn volgens de woordvoerder jonge wolven "die aan het puberen zijn". Ze zijn op zoek naar een eigen territorium en hebben het jagen op wilde dieren als reeën nog niet volledig onder de knie.

"Als ze daardoor honger krijgen, gaan ze voor een makkelijke prooi als een schaap. Wolven geven de voorkeur aan reeën. Dus als ze zich gevestigd hebben in hun nieuwe territorium, neemt het aantal doodgebeten schapen af."

Waar de twee wolven zich precies bevinden, weet Wolven in Nederland niet. Pas achteraf blijkt waar ze geweest zijn. Wel is duidelijk dat het niet gaat om wolven uit de roedel die zich eind vorige maand in het Duitse Meppen heeft gevestigd.

Wolven kwamen vroeger al in Nederland voor, maar verdwenen door de jacht aan het begin van de negentiende eeuw uit het land.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!