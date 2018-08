Weerbericht: Verspreid over de dag vallen enkele buien

De middagtemperaturen liggen tussen 19 graden in de kustprovincies en 23 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Dat zijn de laagste middagtemperaturen sinds 11 juli. Met windkracht 4 tot 6 staat er een matige en aan zee krachtige westelijke wind.

Het weerbeeld van zaterdag blijft hetzelfde, wel is er met name in het zuiden van het land meer ruimte voor de zon. De middagtemperaturen liggen tussen de 20 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden van Limburg.

Zondag keert de warmte terug en schijnt de zon weer volop. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 24 graden aan de kust tot 29 graden in het zuiden van het land.

Na het weekend wordt het nog iets warmer. Maandag liggen de temperaturen tussen de 26 graden in het westen tot 31 graden in het zuiden van Limburg. Aan het einde van de dag is er dan kans op enkele buien.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 26°C 10°C ZW 3 Maandag 22°C 16°C Z 3 Dinsdag 23°C 15°C NW 3 Woensdag 25°C 16°C ZW 3 Donderdag 25°C 15°C ZW 3

Het weer op vakantie

In het noordwestelijk deel van Europa vinden we een wisselvallig weertype. Op de Britse Eilanden, in Noordwest-Frankrijk en in de Benelux vallen verspreid buien, soms ook met onweer en hagel. Een lagedrukgebied boven Noorwegen leidt tot bewolking en regen in een groot deel van Scandinavië.

In een strook over Oost-Europa en het Alpengebied is het ook onstabiel. In de loop van de dag ontstaan in een lijn van Oost-Polen tot in Zwitserland stapelwolken en uiteindelijk ook enkele buien. Ook daar is er kans op onweer en hagel.

Stabieler weer vinden we in Portugal, grote delen van Spanje, de zuidelijke helft van Italië, Turkije en Griekenland. Het is droog en zonnig in Zuidoost-Europa, met temperaturen tussen de 35 en 40 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

