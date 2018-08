Code oranje vanwege zware windstoten in het hele land ingetrokken

Voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen gold donderdag aan het einde van de avond nog code geel, maar die is inmiddels ook ingetrokken. Het KNMI waarschuwde voor zware windstoten in het noorden, maar die zijn in de loop van de nacht verdwenen.

De stormachtige wind die over Nederland trok lijkt te zijn meegevallen. Op sommige plaatsen, zoals in Lelystad, Nunspeet, Papendrecht en Werkendam kwamen meldingen van omgewaaide bomen. Er zijn geen berichten over letsel.

De zwaarste windstoot die werd gemeten was op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar werd een vlaag gemeten van 102 kilometer per uur. De wind bereikte daar kort na 22.00 uur even stormkracht, 9 Beaufort. Aan de westkust kwam het niet tot storm, meldt Weeronline.

Wateroverlast door flinke regen- en onweersbuien

De depressie bracht wel flinke regen- en onweersbuien met zich mee. In een strook van het oosten van Brabant naar het oosten van Friesland en naar Groningen viel op veel plaatsen 20 tot 30 millimeter regen. Dit leidde op verschillende plaatsen tot wateroverlast.

Vanuit Elburg werd 47 millimeter gemeld. Doordat de regen in korte tijd viel kon de riolering dit niet verwerken. In Zeeland en de westelijke helft van Zuid-Holland is 10-20 mm gevallen, op Walcheren 20-30 mm.

Schiphol heeft vluchten geschrapt

Als gevolg van de harde wind heeft luchthaven Schiphol eerder op donderdagavond al vluchten geschrapt. In eerste instantie ging het om twintig retourvluchten. Later verhoogde de luchthaven dit aantal tot 75 geschrapte vluchten. Dat aantal zal naar verwachting niet verder oplopen.

Het schrappen van de vluchten was het gevolg van het feit dat er maar één landingsbaan gebruikt kon worden.