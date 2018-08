Code oranje vanwege zware windstoten in het hele land ingetrokken

Code oranje was afgegeven vanwege verwachte zware windstoten van tussen de 80 en 110 kilometer per uur in de betreffende provincies.

Uit de laatste berekeningen blijkt dat de windstoten in Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland beperkt blijven. Het waait er nog steeds wel hard, met windstoten van tussen de 50 en 60 kilometer per uur. Voor deze provincies blijft daarom, net als in andere delen van Nederland, wel code geel gelden.

Ondertussen trekt de stormachtige wind verder richting het noorden. Tussen 21.00 uur en 3.00 uur kan het in Noord-Holland en Friesland als gevolg daarvan behoorlijk hard gaan waaien.

In de twee provincies blijven windstoten tot 100 kilometer per uur mogelijk. Ook in het IJsselmeergebied en op de Waddeneilanden worden zware windstoten verwacht.

De hoogste gemeten windsnelheid van donderdagavond werd daar ook gemeten. Op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad was sprake van een windstoot van 102 kilometer per uur.

Weer kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben

De zware windstoten kunnen later op de avond nog wel voor problemen zorgen. Zo kunnen takken van bomen waaien en blijft er kans op veel neerslag in korte tijd, met name in Friesland. Rijkswaterstaat riep weggebruikers daarom op om alert te zijn wanneer ze de weg op gaan.

Eerder op de dag trokken er ook al behoorlijke regenfronten over Nederland, waaruit veel neerslag viel.

Schiphol heeft vluchten geschrapt

Als gevolg van de harde wind heeft luchthaven Schiphol eerder op donderdagavond al vluchten geschrapt. In eerste instantie ging het om twintig retourvluchten. Later verhoogde de luchthaven dit aantal tot 75 geschrapte vluchten. Dat aantal zal naar verwachting niet verder oplopen.

Het schrappen van de vluchten is het gevolg van het feit dat momenteel maar één landingsbaan gebruikt wordt.