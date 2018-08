75 vluchten vanaf Schiphol geschrapt, code oranje door zware windstoten

Een woordvoerder van de luchthaven wil niet op de zaken vooruitlopen, maar verwacht dat het aantal geschrapte vluchten niet verder zal toenemen. Door het zware weer is er momenteel maar één landingsbaan operationeel. Normaal zijn dat er twee.

"De passagiers zijn ingelicht en omgeboekt naar een nieuwe vlucht", liet de woordvoering eerder op donderdag weten.

De geschrapte vluchten zouden vanaf ongeveer 17.00 tot 21.00 uur vanaf Schiphol vertrekken.

Het KNMI maakte eerder op de middag bekend dat donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur over het westen van het land trekken. Daarom is code oranje vanaf de avond van kracht.

De waarschuwing geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en de Waddeneilanden. In andere provincies in het land zullen de windstoten een snelheid van 75 tot 90 kilometer per uur bereiken. Daarvoor heeft het KNMI code geel afgegeven.

Zware onweersbuien met hagel

In de nacht van donderdag op vrijdag verlaten de windstoten het land. De Waddeneilanden houden het langst last van de harde wind.

Voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland heeft het KNMI donderdagochtend al code geel afgegeven. Het meteorologisch instituut waarschuwt voor zware onweersbuien, waarbij hagel kan vallen. Ook daar kunnen harde windstoten voorkomen.

Volgens het KNMI betekent code oranje dat er een grote kans op "gevaarlijk en extreem weer is, waarbij de impact groot is en er kans op schade, letsel of veel overlast is".

Windkracht 8 in Waddengebied

Weerplaza meldt dat er vanuit België forse buien het land binnentrekken, waarbij ook kans op onweer is. In de avond zal de wind draaien naar west tot noordwest, waarbij de zware windstoten ontstaan.

Vanaf 20.00 zijn de eerste zware windstoten gemeten in Zeeland. Later op de avond trekt de wind naar Noord-Holland en Flevoland.

In de nacht zal het stormachtig gaan waaien. In de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden kan windkracht 8 voorkomen. Windstoten van meer dan 100 kilomter per uur blijven mogelijk. Na 2.00 uur zal de wind in kracht afnemen.