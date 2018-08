Gaslek Roermond is verholpen, omwonenden mogen weer naar huis

Het lek zat in een leiding in de nieuwbouwwijk 't Parcje, aan de zuidkant van de Limburgse stad. Alle bewoners moesten hun huis uit en werden opgevangen in een restaurant en een wijkcentrum.

Bij graafwerkzaamheden op de Sint-Wirosingel werd een hoofdleiding geraakt. Door de druk van het gas werd zand de lucht in gespoten. In de buurt was het sissende geluid van ontsnappend gas duidelijk te horen. Zowel de brandweer als de politie en marechaussee waren met veel mensen ter plaatse.

De lekkage werd gestopt door een deel van de hoofdleiding af te sluiten. Dit betekent niet dat de bewoners van de nieuwbouwwijk zonder gas komen te zitten. Door de aanwezigheid van ringleidingen zit volgens 1Limburg niemand zonder gas.

