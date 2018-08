Verzoek om extra onderzoek afgewezen in zaak Loosdrechtse straatracers

Het hoger beroep vond donderdag plaats in het gerechtshof in Leeuwarden.

De vader en zoon wilden onder meer inzage in het bloedonderzoek van Fleur, om zo vast te kunnen stellen of ze mogelijk alcohol gedronken had. Volgens het hof is daar geen enkele aanwijzing voor gevonden.

Ook het verzoek om de belgegevens van het slachtoffer in te zien, werd afgewezen. De veroordeelde mannen wilden deze inzien om na te gaan of ze op het moment van het ongeluk haar mobiele telefoon gebruikte. Ook hier vond het hof geen enkele aanwijzing voor.

Van W. werd veroordeeld tot celstraf van vier jaar

Het ongeval vond plaats in maart 2016, toen Walter van W. en zijn zoon op een openbare weg gingen straatracen. Hierbij werden snelheden van 200 kilometer per uur gehaald. Tijdens de race draaide het slachtoffer de weg op en werd ze aangereden. Twee weken later overleed ze aan haar verwondingen.

Walter van W. werd in november door de rechtbank van Lelystad veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Zijn zoon kreeg een werkstraf van honderd uur en een rijverbod van een jaar opgelegd.

