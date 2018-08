Rotterdamse vrouw heeft doden van haar baby bekend

Dat zei haar advocaat Dirk Daamen donderdag na afloop van de eerste niet-inhoudelijke zitting in de Rotterdamse rechtbank.

R. was niet bij de zitting aanwezig. Bij de inhoudelijke behandeling is zij wel van plan te verschijnen, liet haar advocaat weten. Wanneer deze zitting zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

De officier van justitie verdenkt de in Italië geboren vrouw van moord. Ze zou haar zoontje hebben gedood door een kussen op zijn hoofd te drukken. Haar andere zoon was op dat moment ook in de woning in Rotterdam aanwezig, maar hij zou er niks van meegekregen hebben.

Volgens Daamen was zijn cliënte "in shock" na de dood van haar zoontje. "Ze was weken niet in staat om te praten."

Vrouw wordt psychisch onderzocht

Of zij bijvoorbeeld een postnatale depressie had, is nog onduidelijk. De vrouw wordt momenteel psychisch onderzocht. Die rapportage moet nog verschijnen, net als het definitieve sectierapport.

Mogelijk volgen daarna nog meer onderzoekswensen. Daarom is de volgende zittingsdag op 1 november opnieuw niet-inhoudelijk.

De vrouw zit vast in voorarrest. Daarom moet de rechter iedere drie maanden beslissen of ze nog moet blijven vastzitten.

