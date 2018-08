Eerste omgebouwde sprinters met toilet op spoor

De NS bouwt alle 131 sprinters van het type SLT om. Het gaat om een model dat sinds 2009 op het spoor rijdt.

In de omgebouwde treinen zijn rolstoeltoegankelijke toiletten en is ruimte om fietsen te parkeren. Daarnaast krijgen de treinstoeltjes nieuwe bekleding. Volgens de NS heeft de modernisering tientallen miljoenen euro's gekost.

Het gaat om een modernisering van bestaande sprinters. De eerste twee rijden sinds donderdag in de dienstregeling en binnenkort volgt de derde. Vanaf volgend jaar volgt de rest van de toestellen.

Het ombouwen gebeurt in een werkplaats in Aken en neemt twee weken in beslag. De NS laat weten dat de reizigers steeds meer omgebouwde sprinters tegen zullen komen.

Plaszak moest toilet in noodgevallen vervangen

Het ontbreken van een toilet in de sprinter kwam de NS jaren geleden op veel kritiek te staan. In een poging de zorgen bij de reizigers met hoge nood weg te nemen, introduceerde het bedrijf de plaszak. Deze plastic zak konden reizigers vol plassen in een lege cabine van de machinist. Het gebruik van de plaszak bleef beperkt tot noodmaatregel in bijvoorbeeld een stilgevallen trein.

"Een sprinter zonder wc leek ooit een goed idee", aldus de NS. "Met de kennis van nu hadden we dat niet moeten doen".