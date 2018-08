'OM vermoedt dat Naoufal F. opdracht gaf voor meer liquidaties'

Zo zou hij om de liquidatie van Mohammad Reza Kolahi Samadi hebben gevraagd, meldt Het Parool donderdag.

De Iraanse Samadi vluchtte uit Iran en leefde in Nederland onder de naam Ali Motamed. Hij werd in december 2015 in Alkmaar doodgeschoten.

Pas na zijn dood werd duidelijk dat hij eigenlijk Mohammad Reza Kolahi Samadi heette. Samadi was in Iran veroordeeld tot de doodstraf voor zijn aandeel in een van de grootste bomaanslagen in Iran ooit. Bij deze aanslag in Teheran in 1981 kwamen meer dan zeventig leden van de Republikeinse Partij om het leven.

Als blijkt dat F. inderdaad opdracht heeft gegeven voor meer liquidaties, dan kan hij volgens Het Parool een veel zwaardere straf krijgen. Mogelijk zelfs een levenslange gevangenisstraf.

F. ging in beroep tegen achttien jaar cel

Naoufal F. werd in april 2018 veroordeeld tot achttien jaar cel vanwege de poging tot moord op Peter R. in 2015. Tegen die straf ging F. vervolgens in beroep.

Volgens de advocaat van F., Inez Weski, heeft het OM op ''ondoorzichtige en oncontroleerbare" wijze bewijs verzameld.

Rechtbank achtte bewezen dat F. e-mailadres gebruikte

Dat bewijs kwam uit zogeheten Ennetcom-data. Het gaat om gecodeerd berichtenverkeer dat is aangetroffen op servers van telecombedrijf Ennetcom. Forensisch specialisten konden de teksten ontcijferen.

Op die manier stuitte de politie op de communicatie tussen mannen die betrokken waren bij de aanslag op R. in Diemen. De mannen stuurden veel berichten naar een e-mailadres dat begint met CWX. De rechtbank achtte bewezen dat F. dit e-mailadres gebruikte.

De schutters die bij de poging tot moord betrokken waren, kregen eerder straffen tot twintig jaar cel opgelegd.

