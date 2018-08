KNMI geeft code geel af voor zware onweersbuien met windstoten

De waarschuwing geldt in eerste instantie voor het zuidoosten van het land. Donderdagochtend trokken de eerste onweersbuien al over Limburg en Noord-Brabant.

Later op de ochtend zullen die buien mogelijk ook het oosten van Nederland bereiken.

In het zuidwesten, westen en midden van het land is code geel pas donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag van kracht. Er is volgens het KNMI dan kans op windstoten van 80 kilometer per uur.

Weerplaza verwacht zwaardere windstoten

Weerplaza verwacht dat de windstoten zwaarder zullen zijn. "We gaan uit van uitschieters tot 100 kilometer per uur en in het heftigste scenario van windstoten van 110 tot 115 kilometer per uur."

Volgens Weerplaza is het pas laat in de middag tot vroeg in de avond duidelijk hoe zwaar de windstoten precies zullen zijn. "De precieze windkracht is nog erg onzeker."

Voor de provincies Friesland, Groningen en de Waddeneilanden geldt code geel niet.

Code oranje in België en Frankrijk

Volgens Weerplaza is in België en Frankrijk al code oranje afgegeven en mogelijk gebeurt dat later op donderdag ook in Nederland.

Het is nog onzeker waar het weer het extreemst zal zijn. Wie naar buiten wil gaan, krijgt het advies de weerberichten goed in de gaten te houden.

