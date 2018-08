Code oranje voor westen van Nederland vanwege zeer zware windstoten

De waarschuwing geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en de Waddeneilanden.

In andere provincies in het land zullen de windstoten een snelheid van 75 tot 90 kilometer per uur bereiken. Daarvoor heeft het KNMI code geel afgegeven.

Alleen voor de provincie Groningen heeft het KNMI geen waarschuwing afgegeven. In de nacht van donderdag op vrijdag verlaten de windstoten het land. De Waddeneilanden houden het langst last van de harde wind.

Voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland heeft het KNMI donderdagochtend al code geel afgegeven. Het meteorologisch instituut waarschuwt voor zware onweersbuien, waarbij hagel kan vallen. Ook daar kunnen harde windstoten voorkomen.

Volgens het KNMI betekent code oranje dat er een grote kans op "gevaarlijk en extreem weer is, waarbij de impact groot is en er kans op schade, letsel of veel overlast is".

Modellen tonen zeer slechte situatie voor noordwesten

Volgens Weerplaza draait de wind vroeg in de avond naar west tot noordwest. "Er zijn nog steeds modellen die een zeer slechte situatie voor het noordwesten berekenen. Daarvoor moet de luchtdruk in de kern van de depressie, die vanuit Frankrijk over Nederland naar Denemarken koerst, nog fors verder dalen", aldus Weerplaza.

Als dat gebeurt, wordt het windkracht 9 in de Kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden, waarbij windstoten van 115 tot 120 kilometer per uur kunnen voorkomen.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke situaties op de weg

Volgens Rijkswaterstaat kunnen de weersomstandigheden voor gevaarlijke situaties zorgen. ''Zo kunnen takken van bomen vallen en is een kans dat bomen omwaaien. Hoewel veel bomen al blad verliezen staan de meeste nog vol in blad. Daardoor vangen ze veel wind. De droogte speelt ook een rol: daardoor kunnen bomen verzwakt zijn en eerder omwaaien. Op plekken waar veel neerslag in korte tijd valt, kan wateroverlast ontstaan.''

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dan ook om rekening te houden met de weersomstandigheden.

