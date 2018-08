Havenbedrijf vervangt oevers na olielek in haven Rotterdam

Het bedrijf vervangt zogenoemde glooiingen, met basaltblokken bedekte oevers. Dit bevestigt een woordvoerder van het havenbedrijf na berichtgeving door de NOS. De blokken raakten zwaar verontreinigd door de zware stookolie die bij het lek vrijkwam.

De helft van deze blokken is al schoongemaakt, maar de andere 4,5 kilometer aan glooiingen is moeilijk schoon te krijgen. Een deel daarvan wordt vervangen. Volgens de woordvoerder is dit goedkoper dan schoonmaken.

De totale kosten worden geschat op 80 miljoen euro. Het Rotterdamse Havenbedrijf zegt er alles aan te doen om de kosten te verhalen bij de Noorse rederij Odjfell, de eigenaar van de tanker.

Olielek veroorzaakt door botsing olietanker

Een olietanker botste twee maanden geleden in de Rotterdamse haven tegen een steiger. Hierdoor stroomde 200 ton stookolie in de Derde Petroleumhaven. Een klein deel is ook via de Nieuwe Waterweg naar Hoek van Holland gedreven.

Vanwege het olielek werd in de haven een wasstraat voor zeeschepen opgezet. Ook werd een noodopvang voor met olie besmeurde vogels geopend. Daar werden uiteindelijk ongeveer vijfhonderd zwanen opgevangen en schoongemaakt.

