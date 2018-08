'Aantal duikteams bij brandweerkorpsen is in vijftien jaar tijd gehalveerd'

Ronald Kraan, bestuurslid van de Vereniging Brandweervrijwilligers (VBV), zegt tegen NRC dat de brandweer steeds minder goed in staat is om op het water levens te redden.

Vooral in het zuiden, oosten en noorden van Nederland zijn de aanrijtijden fors opgelopen sinds de regionalisering van de brandweer tien jaar geleden.



In 2006 telde Nederland nog 120 duikteams. Daar zijn er 53 van over. Sinds de veiligheidseisen zijn aangescherpt, is het lastig om nieuw personeel te vinden. Het opleiden van beroepskrachten en vrijwilligers is te duur geworden.

Korpsen moeten wachten op hulp

De brandweerkorpsen in de Achterhoek moeten wachten op hulp van duikteams uit Almelo of Arnhem. Dat is vaak drie kwartier tot een uur rijden. Ook grote steden als Tilburg en Eindhoven raakten hun duikteam kwijt.



De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid kwam in 2008 met een rapport na drie sterfgevallen. In enkele jaren tijd waren drie brandweerduikers overleden tijdens een reddingsactie of oefenduik. De regels werden strenger en opleidingen zijn herzien.

Hogere eisen gesteld aan opleiding

Ook verschoof de verantwoordelijkheid voor de brandweer van de gemeente naar de veiligheidsregio's. Zij mogen zelf beslissen over de taken die ze wel of niet uitvoeren. Van de in totaal 25 regio's hebben 2 hun duikteams opgeheven.

De brandweer stelt in een reactie dat de veiligheid van het eigen personeel nooit ter discussie mag staan. "Nu de regelgeving is aangepast, zijn er hogere eisen gesteld aan de opleidingen en trainingen, die daardoor ook veel zwaarder zijn geworden. Daar kan niet elke collega en brandweervrijwilliger aan voldoen en dat kunnen we ook niet van hen verwachten", aldus een woordvoerder.

