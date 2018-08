Twee doden door uitslaande brand in rijtjeshuis Drachten

De slachtoffers zijn een 45-jarige vrouw en haar dertienjarige zoon.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.45 uur uit. Een aantal mensen klom vanwege de vlammen op het dak van het huis. Ze werden later van het dak gehaald. Het is onduidelijk hoe het met ze gaat.

De politie heeft het huis en de directe omgeving afgezet en als plaats delict bestempeld, wat zou kunnen wijzen op een mogelijke misdaad. Agenten bewaken de afzetting.

Rijtjeshuis volledig verwoest

De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. Het rijtjeshuis is volgens de brandweer volledig verwoest.



De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In de loop van de dag begint het forensisch onderzoek. Volgens de politie kunnen de onderzoekers daar pas mee beginnen als het pand veilig is verklaard.

De politie verwacht in de loop van de middag meer te kunnen zeggen over de identiteit van de twee dodelijke slachtoffers.

