Twee doden bij uitslaande brand in rijtjeshuis Drachten

Tijdens de uitslaande brand zijn ook een aantal personen op het dak van het huis geklommen. Zij zijn van het dak gehaald. Het is niet duidelijk hoe het met ze is



De brand brak rond 2.45 uur uit. Het sein brand meester is inmiddels gegeven. Het rijtjeshuis is volgens de brandweer volledig verwoest.



Wat de oorzaak is van de brand is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

