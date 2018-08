Dubbel zoveel natuurbranden in droge maanden juni en juli

"De hitte waarin onze mensen in deze periode van droogte moesten werken was vaak groot", zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. "De inzetten waren lang en inspannend, daarom zijn in veel gevallen extra maatregelen getroffen. Zo wisselden brandweercollega's elkaar vaker af dan onder normale omstandigheden en werd extra drinken en eten aangevoerd."

Ook kreeg de brandweer vaak hulp van collega' s uit andere regio's en op sommige plekken ook van boeren. Ondanks de vakantieperiode waren er volgens Wevers steeds voldoende brandweerlui beschikbaar. "De slagkracht heeft nergens onder druk gestaan."

Ook waren er extra controles en werkte de brandweer nauw samen met natuurbeheerders en Defensie. Zo zette het leger op sommige plaatsen blushelikopters in die grote waterzakken leegden boven de vuurhaarden.

Vliegen met surveillance-vliegtuigjes

Bovendien was de brandweer goed voorbereid op mogelijke natuurbranden. "Er zijn meerdere preventieve maatregelen getroffen. Zo wordt er in tegenstelling tot de afgelopen jaren nog in de maanden juli en augustus gevlogen met surveillance-vliegtuigjes", aldus Wevers.

Ook waren op verschillende plekken in bos- en heidegebieden extra waterputten gemaakt om snel aan water te kunnen komen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!