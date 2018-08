OM eist vier jaar celstraf tegen ex-buschauffeur voor brandstichting bij Arriva

Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat de 29-jarige Berry van D. de branden heeft aangestoken. Bovendien heeft hij een motief, aldus de aanklager. "De acties zijn duidelijk gericht tegen Arriva en de verdachte heeft vanwege zijn ontslag bij het bedrijf een motief."

Arriva werd op 16 september vorig jaar voor het eerst getroffen door brand. In de remise in Tilburg brandden vier bussen uit en raakten er drie beschadigd. Nog geen twee weken daarna werd brand gesticht in een kantoor van het busbedrijf.

In november was het weer raak. Toen werd een bus gestolen. Nadat de dader er urenlang in had rondgereden, stak hij het voertuig in brand. De schade door de branden is becijferd op 1,5 miljoen euro.

Verdachte opgepakt na delen bewakingsbeelden

Van D. werd in februari opgepakt vanwege vele vermoedens en omdat hij was herkend op bewakingsbeelden die op televisie werden getoond.

Zo leefde onder personeel van Arriva het idee dat Van D. de branden had aangestoken uit frustratie over zijn ontslag. Na het ontslag raakte de Tilburger aan lager wal en drugsverslaafd.

De verdachte ontkent woensdag opnieuw dat hij de branden heeft aangestoken. De verdenking is volgens hem alleen gebaseerd op geruchten.

'Geen wraakgevoelens jegens Arriva'

Van D. verklaart geen wraakgevoelens jegens Arriva te koesteren. ''Ik heb het zelf verprutst. Arriva is een goede werkgever geweest en heeft me kansen gegeven.’’ Zijn advocaat voegt eraan toe dat de Tilburger bij de vervoerder is vertrokken met een wederzijdse overeenkomst.

De advocaat heeft om vrijspraak gevraagd, omdat het bewijs tegen zijn cliënt onbetrouwbaar zou zijn. De rechtbank in Breda doet op 22 augustus uitspraak.

