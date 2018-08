Man (18) langer vast voor verkrachting en poging doodslag vrouw Rotterdam

De man zit ook vast op verdenking van poging tot doodslag, laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

De jonge vrouw werd in de vroege ochtend van 21 juli aangevallen bij haar woning in de Herman Bavinckstraat en raakte ernstig gewond. Ze moest met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Daar is ze geopereerd.

Het grootschalige onderzoek van de politie en het OM leidde op 24 juli tot de aanhouding van de man. Er is een DNA-match. Hoewel de man is opgepakt, is de politie nog steeds bezig met de zoektocht naar getuigen.

De agenten zijn specifiek op zoek naar de "bestuurder van een auto die tijdens het incident, rond 5.30 uur, in de Herman Bavinckstraat voorbij is gereden".

Volgens verschillende media is het slachtoffer een internationale student uit Indonesië die studeert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De politie en de universiteit kunnen deze informatie om privacyredenen niet bevestigen.