RIVM trekt Nationaal Hitteplan in na temperatuurdaling

Het hitteplan ging donderdag in tijdens de tweede hittegolf van deze zomer. De maatregel is vooral een waarschuwing voor de gevolgen van extreem hoge temperaturen en een oproep om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekt woensdag ook de waarschuwing voor smog door ozon in.

Eerder deze week waarschuwde het instituut voor een slechte luchtkwaliteit door ophoping van vervuiling op zonnige dagen met weinig wind.

Aanvullen watervoorraad duurt zeker drie maanden

Door de hitte kampt Nederland al enkele weken met grote droogte. De regenbuien die deze week vallen, maken daar geen einde aan. ''We hebben twee tot drie maanden typisch Nederlands weer nodig om de watervoorraad aan te vullen'', aldus directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat woensdag.

De maatregelen die de waterschappen hebben getroffen, blijven vooralsnog van kracht. Verschillende waterschappen in poldergebieden waarschuwen voor wateroverlast door plotselinge plensbuien.

De grond is door de droogte en hitte keihard geworden. Regen zakt niet in de bodem, maar loopt meteen riolen en watergangen in. Als het nodig is, komen er pompen om een plaatselijk wateroverschot te bestrijden.

''Een flinke regenbui is nu een druppel op een gloeiende plaat'', zegt het waterschap Wetterskip Fryslân. Het voordeel van een bui is wel dat boeren dan geen water uit de sloot nodig hebben om te sproeien. In de provincies rondom het IJsselmeer vullen de waterschappen de sloten met water uit dat meer.

Waterstand IJsselmeer blijft dalen

De waterstand van het IJsselmeer, het belangrijkste zoetwaterreservoir van Nederland, daalt nog steeds. Dit komt doordat de Rijn en de IJssel onvoldoende water aanvoeren. De grote rivieren hebben veel regen in Duitsland en Zwitserland nodig om weer op peil te komen.

Waterschappen in het oosten van het land houden er rekening mee dat er ondanks regenbuien nog meer maatregelen nodig zijn om de droogte te bestrijden. De hoge zandgronden in Twente en de Achterhoek horen bij de droogste gebieden van Nederland. De hittegolf houdt daar al 28 dagen aan.​

In grote delen van het land heeft het in de nacht van dinsdag op woensdag flink geregend. Woensdag is het wisselend bewolkt en kan er nog een bui vallen. In de middag klaart het op. De komende dagen kan het ook gaan regenen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 22°C 14°C W 4 Zaterdag 22°C 13°C ZW 4 Zondag 27°C 11°C ZW 3 Maandag 28°C 14°C ZW 3 Dinsdag 22°C 16°C W 3

